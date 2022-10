“الدبيبة” يتابع الإجراءات المتخذة بشأن حادثة المهاجرين التي جرت في مدينة صبراتة

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الخميس مع رئيس الأركان العامة الفريق “محمد الحداد” ووزير الداخلية المكلف “بدر الدين التومي”

,الإجراءات المتخذة بشأن حادثة المهاجرين التي جرت في مدينة صبراتة ,والوضع الأمني والعسكري فيها.

وأوضح “التومي” بأنه تم القبض على اثنين من المتهمين بهذه الجريمة، واستمرار العمل للتحقيق معهم وملاحقة بقية المجرمين ,ومتابعة أعمال الغرفة الأمنية المشتركة وخططها في تحديد أماكن التهريب في جهة الساحل الغربي.

