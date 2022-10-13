“الحويج” يتفق على إنشاء مجلس رجال الأعمال الليبي الياباني

اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج” بديوان الوزارة صباح اليوم الخميس 13 أكتوبر ” مع القائم بأعمال سفارة اليابان لدى دولة ليبيا, لبحث آلية استئناف عمل الشركات اليابانية بدولة ليبيا ، بحضور مستشار الوزير ومدير إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي سُبل تعزيز التعاون التجاري ومساهمة الشركات اليابانية في تنفيذ المشاريع الاستثمارية والمستهدفة بخطة حكومة الوحدة الوطنية.

وحث “الحويج” على مباشرة عمل سفارة دولة اليابان من مقرها بالعاصمة طرابلس وتشجيع الشركات اليابانية للعمل بدولة ليبيا، مؤكداً أن وزارة الاقتصاد والتجارة تقدم كافة التسهيلات اللازمة للشركات والمستثمر الأجنبي للعمل بكافة المناطق وتنفيذ مشاريع استثمارية في قطاعات الاقتصاد والصناعة والنفط والغاز والطاقة الشمسية.

هذا وأتفق الجانبان على إعداد مذكرة تفاهم تتضمن إنشاء مجلس رجال الأعمال الليبي الياباني وزيادة حجم الاستثمارات وتنويعها وتبادل التجارب والخبرات وتنفيذ برامج تدريب في قطاع المشروعات الصغرى والمتوسطة.

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