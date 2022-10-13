اقتصاد

“مالية الوحدة الوطنية”: وزير المالية اتفق مع جمهورية سيشل على ارجاع القرض الممنوح لها منذ الثمانينات بقيمة 4.5 مليون دولار

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة تبادل
مصدر الخبر / قناة تبادل

ناقش وزير المالية بحكومة “خالد المبروك” اليوم الخميس بالعاصمة الأمريكية واشنطن مع وزير المالية بجمهورية السيشل السنوية ,موضوع القرض الممنوح لجمهورية السيشل خلال عقد الثمانينيات من القرن الماضي ,وآلية تسوية الرصيد القائم لهذا القرض.

حيث تم الاتفاق بأن تقوم جمهورية السيشل بسداد رصيد القرض البالغ 4.5 مليون دولار امريكي خلال اجل اقصاه سنة من تاريخ توقيع اتفاق التسوية الذي تقرر توقيعه قبل نهاية الشهر الجاري .

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قناة تبادل

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