المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي يستعرض تجربة الأكاديمية الليبية في التحول الرقمي

عقد بالمركز الليبي الدولي للتدريب اجتماعاً ضم مدير عام المركز ومدير إدارة متابعة مراكز التدريب ومدير إدارة التدريب والتكوين المهني ومدير المركز الليبي الصيني ومندوب الوزارة في فريق إصلاح المشروع التقني والتدريب المهني بالمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي

حيث خلال هذا الاجتماع استعراض تجربة الأكاديمية الليبية في التحول الرقمي وآليات الاستفادة منها، حيث تم الإتفاق على تشكيل فريق مختص من عدة وزارات وجهات لوضع لائحة للتدريب عن بعد.

كما تم أيضا استعراض المعامل والورش الافتراضية للتعليم عن بعد وآلية البدء في إقامة برامج تدريبية بالخصوص.

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