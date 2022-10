“الكبير”يتفق على تعزيز جهود التعاون في مجال الاستثمار و بناء القدرات

اتفق محافط مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير ” اليوم الخميس مع البنك الاحتياطي الامريكى الفيدرالي على تعزيز جهود التعاون في مجال الاستثمار و بناء القدرات, وأوجه التعاون المشترك في مجال الاستثمار و جهود مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب.

جاء ذلك للوقوف على مستجدات وتطورات الاسواق المالية الدولية و آفاقها المستقبلية في ضوء ارتفاع أسعار الطاقة و معدلات التضخم و أسعار الفائدة .

