اقتصاد

“الكبير”يتفق على تعزيز جهود التعاون في مجال الاستثمار و بناء القدرات

تم النشر منذُ 39 ثانية
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مصدر الخبر / قناة تبادل
مصدر الخبر / قناة تبادل

اتفق محافط مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير ” اليوم الخميس مع البنك الاحتياطي الامريكى الفيدرالي على تعزيز جهود التعاون في مجال الاستثمار و بناء القدرات, وأوجه التعاون المشترك في مجال الاستثمار و جهود مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب.

جاء ذلك للوقوف على مستجدات وتطورات الاسواق المالية الدولية و آفاقها المستقبلية في ضوء ارتفاع أسعار الطاقة و معدلات التضخم و أسعار الفائدة .

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