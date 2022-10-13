الكبير يبحث مع البنك الاحتياطي الأمريكي الفيدرالي التعاون في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

واشنطن 13 أكتوبر 2022 (وال)- بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير الخميس، مع مدير البنك الاحتياطي الأمريكي الفيدرالي التعاون المشترك في مجال الاستثمار، وجهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وناقش الجانبان والوفد المرافق لهما خلال الاجتماع الذي عقد بينهما في العاصمة الأمريكية واشنطن، آخر مستجدات وتطورات الأسواق المالية الدولية، وآفاقها المستقبلية في ضوء ارتفاع أسعار الطاقة ومعدلات التضخم وأسعار الفائدة.

وبحسب ما نشره مصرف ليبيا المركزي عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، فقد اتفق الجانبان على تعزيز جهود التعاون في مجالات الاستثمار وبناء القدرات. (وال)

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