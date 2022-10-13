عون يطلع السفيرة الكندية على آليات التعاون في قطاع النفط والغاز

ناقش وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون خلال لقائه السفيرة الكندية لدى ليبيا إيزابيل سافارد بمقر وزارة النفط والغاز في العاصمة طرابلس، آليات التعاون المشترك بين البلدين في إطار القوانين النافذة في الدولة الليبية خصوصا في قطاع النفط والغاز.

وبحث الطرفان مجالات التعاون مع الشركات الكندية وعودتها للعمل بقطاع النفط والغاز وآفاق التعاون ومشاركة الشركات الإنجليزية الرائدة في مجال استكشاف النفط والغاز في المناطق البرية والبحرية، إضافة إلى بحث افاق التعاون المستقبلي في مجال الانتقال الطاقوي واستخدام الطاقات المتجددة.

وأكد عون في ختام اللقاء على أهمية دور كندا الاقتصادي والسياسي للمساهمة في استقرار الدولة الليبية، في حين شددت السفيرة الكندية على أهمية أمن ليبيا واستقرارها الاقتصادي.

وحضر اللقاء مدير عام الإدارة العامة للشؤون الفنية، مصطفى عبدالله بن عيسى، ومدير عام الجودة والصحة والسلامة والبيئة، عبدالناصر الأمين قنيدي، ومدير مكتب العلاقات والتعاون الدولي، عاصم محمد أبوزيد، ومستشار الوزارة أحمد الغابر.