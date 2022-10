“شكشك”يناقش أهداف مؤتمر عموم أفريقيا حول مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة والنتائج المتوقع

ناقش رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” اليوم الخميس بالمجلس التنفيذي لمنظمة الأفروساي بجمهورية جيبوتي ,أهداف مؤتمر عموم أفريقيا حول مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة والنتائج المتوقعة،وأهميته وضرورة المشاركة على نطاق واسع من قِبل الأجهزة الأعضاء بالمنظمة .

واستعرض “شكشك” مشاركة الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الأفروساي في الدورة الرابعة والعشرين للأنكوساي بالبرازيل، المزمع عقده في نوفمبر 2022, مضيفاً عن إعلان موعد الاجتماع القادم للمجلس التنفيذي الذي تقرر عقده بدولة ليبيا في اكتوبر 2023م.

