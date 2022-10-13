شكشك يترأس اجتماع منظمة “الأفروساي” للرقابة المالية العليا

ترأس رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك الاجتماع الثاني المخصص لاستعراض مشاركة الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة “الأفروساي” في الدورة الرابعة والعشرين للأنكوساي، المزمع عقده في البرازيل بنوفمبر 2022.

وترأس شكشك الاجتماع بصفته النائب الثاني للمجلس التنفيذي لمنظمة الأفروساي، واستعرض الاجتماع الذي عُقد في دولة جيبوتي، دليل الإجراءات لاجتماعات المجلس التنفيذي والجمعية العامة للمنظمة، إضافةً إلى مناقشة أهداف مؤتمر عموم أفريقيا حول مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة والنتائج المتوقعة.

وأكد شكشك على أهمية الحدث وضرورة المشاركة على نطاق واسع من قبل الأجهزة الأعضاء بالمنظمة، فضلًا عن إعلانه موعد الاجتماع القادم للمجلس التنفيذي الذي تقرر عقده في ليبيا في اكتوبر 2023م.

والتقى شكشك على هامش الاجتماع رئيس محكمة الحسابات بجمهورية جيبوتي، ورئيس مجلس المحاسبة الجزائري، ورئيس جهاز المحاسبات بجمهورية مصر، حيث ناقش خلال هذه اللقاءات العديد من المواضيع المتعلقة بسبل التعاون المشترك بين الأجهزة الأعضاء في نطاق منظمة الأفروساي.

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