وزارة الداخلية تسعى للاستفادة من تجربة الأردن لتطوير عمل أقسام المرور

أنهى وفد من وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية زيارة إلى الأردن بدأها قبل أيام للاطلاع على التجربة الأردنية في مجال آلية تسجيل المركبات وترقيمها وتحقيق السلامة المرورية

واطلع الوفد كذلك على إجراءات الفحص الفني وتعليم وإجراء امتحانات رخص القيادة والخطط التي وضعتها للحد من حوادث المرور وتنظيم حركة السير ومراقبة الطرق بأحدث التقنيات، في إطار مساعِ الوزارة إلى الاستفادة من تجربة المملكة الأردنية لتطوير أقسام المرور وتحسين السلامة المرورية من أجل تعزيز عمليات التوثيق الخاصة بالمركبات الآلية وتحقيق السلامة المرورية.

وضم الوفد كلا من مدير إدارة شؤون المرور والتراخيص ومدير إدارة العلاقات والتعاون وعددا من ضباط الشرطة، إضافة إلى رئيس مكتب شؤون المرور والترخيص بمديرية أمن طرابلس.