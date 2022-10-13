المالية تتفق مع سيشل على سداد قرض من الثمانينات بـ4.5 مليون دولار

قالت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية إن الوزير خالد المبروك توصل لاتفاق مع جمهورية سيشل، على تسوية قرض حصلت عليه جمهورية سيشل خلال عقد الثمانينيات من القرن الماضي بقيمة 4.5 مليون دولار.

واجتمع المبروك مع نظيره بجمهورية سيشل على هامش الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين للعام 2022 م، المنعقدة بالعاصمة الأميركية واشنطن، حيث اتفق الطرفان على أن تقوم جمهورية سيشل بسداد رصيد القرض البالغ 4.5 مليون دولار أميركي خلال أجل أقصاه سنة من تاريخ توقيع اتفاق التسوية الذي تقرر توقيعه قبل نهاية أكتوبر الحالي.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة المالية اتفاقا مع نظيرتها في جمهورية الجبل الأسود بشأن تسوية رصيد قرض مستحق لليبيا بقيمة أربعة ملايين مليون دولار يقضي بدفع المبلغ قبل نهاية العام 2022.