على خلفية الإضرار بالمال العام.. النائب العام يأمر بحبس البعثة الليبية لجنوب أفريقيا

أصدر مكتب النائب العام أمرًا بالحبس الاختياطي لرئيس بعثة دولة ليبيا لدى جمهورية جنوب أفريقيا، على خلفية الإضرار بالمال العام والتآمر مع أشخاص آخرين لتسهيل حصولهم على عشرات الآلاف من النقد الأجنبي، بطريقة غير مشروع.

جاء ذلك بعد تحرِّك الدعوى العمومية في مواجهة رئيس بعثة دولة ليبيا لدى جمهورية جنوب افريقيا؛ وسلفه؛ والمراقب المالي المنسَّب إلى البعثة، حيث تولى رئيس النيابة بمكتب النائب العام، مباشرة إجراءات التحقيق إزاء ما ظهر في التقارير الرقابية من تجاوزات شابت الإجراءات الإدارية والمالية الموكل إلى إلى المتهمين اتخاذها.

وأكد مكتب النائب أنهي في مضي طلب استيفاء بقية الإجراءات، وتوجيه الجهات الضبطية بالعمل على ضبط وإحضار بقية المتهمين المسجلة أسماؤهم بمدونة محضر تحقيق النيابة العامة.

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