اختتام محادثات ليبية – نيجيرية في إسطنبول لتنظيم حركة العمالة الوافدة

اختتم وفدا وزارة العمل والتأهيل ووزارة التشغيل الشؤون الاجتماعية بالنيجر، فعاليات اجتماعات ثنائية في مدينة إسطنبول التركية بشأن تنظيم حركة تنقل العمالة بين البلدين.

وقالت وزارة العمل والتأهيل إن الاجتماعات مع الجانب النيجري تأتي في إطار تنفيذ بنود مذكرة التفاهم التي وقعها البلدان في ديسمبر الماضي، حيث ناقش المشاركون تفعيل اتفاقية تنظيم حركة تنقل العمالة بين البلدين والبدء في ملف الربط الإلكتروني لتنظيم دخول العمالة.

وأكد وفد وزارة العمل للجانب النيجري على ضرورة التقيد بتسجيل العمالة النيجيرية عبر منصة «وافد» الإلكترونية التي دشنتها الوزارة عبر شبكة الإنترنت لتنظيم استقدام العمالة إلى ليبيا.

ومطلع ديسمبر 2021، وقَّعت ليبيا والنيجر مذكرة تفاهم لتنظيم هجرة اليد العاملة بهدف حماية العمال المهاجرين عبر إصدار تأشيرة عمل فعالة قبل التوظيف والاستجابة لاحتياجات سوق العمل الليبي.