اتفاق الكبير مع الفيدرالي على التعاون في مجال الاستثمار وبناء القدرات

أعلن مصرف ليبيا المركزي عن توصل محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير على تعزيز التعاون في مجال الاستثمار وبناء القدرات.

واجتمع الكبير مع ممثلين عن البنك الفدرالي الأمريكي في العاصمة الأميركية واشنطن، حيث يشارك الكبير في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، وناقش المجتمعون مستجدات وتطورات الأسواق المالية الدولية وآفاقها المستقبلية في ضوء ارتفاع أسعار الطاقة ومعدلات التضخم وأسعار الفائدة، وأوجه التعاون المشترك في مجال الاستثمار وجهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وشارك الصديق الكبير، في اجتماع رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد مع محافظي المصارف المركزية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.

وخلال زيارته واشنطن، التقى الكبير مسؤولين في وزارتي الخارجية والخزانة الأميركيتين، وبحث معهم مبادرة الشفافية والإفصاح التي أطلقها المصرف، وجهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتطرقت المحادثات إلى جهود دعم قطاع النفط في ليبيا، وبرامج الدعم المشتركة بين المصرف ومؤسسات الخارجية الأميركية، والأزمة الاقتصادية العالمية.