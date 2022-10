“الكبير” يناقش مع صندوق النقد الدولي مستجدات وتطورات الاقتصاد العالمي و اتجاهات أسعار الطاقة والتضخم

اجتمع محافط مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير “اليوم الخميس بمقر صندوق النقد الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن,لمناقشة مستجدات وتطورات الاقتصاد العالمي و اتجاهات أسعار الطاقة و التضخم، وتحديات التنسيق بين السياسة النقدية والمالية ،و تقييم آفاق الاستقرار المالي العالمي.

حيث صدر عن هذا الاجتماع توصيات للحد من تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد العالمي وأدوار البنوك المركزية في تنفيذها.

