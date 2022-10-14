إعداد مذكرة تفاهم مع اليابان لزيادة الاستثمارات

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن اتفاق مع دولة اليابان بخصوص إعداد مذكرة تفاهم تتضمن إنشاء مجلس رجال الأعمال الليبي الياباني، لزيادة حجم الاستثمارات وتنويعها.

واجتمع وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج مع القائم بأعمال سفارة اليابان لدى ليبيا ماساكي أماديرا، في ديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس، لمناقشة تبادل التجارب والخبرات، وتنفيذ برامج تدريب في قطاع المشروعات الصغرى والمتوسطة.

وبحث الطرفان سبل تعزيز التعاون التجاري ومساهمة الشركات اليابانية في تنفيذ المشاريع الاستثمارية والمستهدفة بخطة حكومة الوحدة الوطنية، حيث شدد الحويج على ضرورة مباشرة عمل سفارة اليابان من مقرها بالعاصمة طرابلس، وتشجيع الشركات اليابانية للعمل بليبيا، مؤكدا أن الوزارة تقدم كل التسهيلات اللازمة للشركات والمستثمر الأجنبي للعمل بكل المناطق وتنفيذ مشاريع استثمارية في قطاعات الاقتصاد والصناعة والنفط والغاز والطاقة الشمسية.