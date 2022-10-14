“العكاري”: هذه أسباب ارتفاع الدولار في سلة العملات العالمية .. ومقدار الفائض بالميزانية وميزان المدفوعات

كشف الخبير المصرفي مصباح العكاري في تصريح لبرنامج فلوسنا رصدته صحيفة صدى الاقتصادية بأن هناك ظروف دولية استجدّت أهمها حرب روسيا وأوكرانيا وزيادة البنك الفيدرالي الأمريكي للفائدة على الدولار الأمريكي أدت كلها إلى ارتفاع الدولار الأمريكي في سلة العملات العالمية كافة.

وتابع بالقول أن الفائض في الميزانية العامة للدولة لعام 2021 أُغلقت بفائض 20 مليار دينار ليبي، والبيانات الصادرة عن المركزي في أغسطس 2022 أفادت بفائض مالي يتراوح ما بين 20 و21 مليار دينار ليبي، ولكن بعد المتابعة الدقيقة للبيانات وجدنا أن إيرادات شهري يوليو وأغسطس لعام 2022 لم تورد للمركزي، وكانت بحوالي 20 مليار دينار إضافية، وهذا يعني أن الفائض الحقيقي في شهر أغسطس مابين الـ 30 إلى 35 مليار.

وكشف بالقول: نتيجة عدم استلام المصرف المركزي الإيرادات النفطية من المؤسسة الوطنية للنفط، نجد أن هناك فائض في ميزان المدفوعات في حدود 3 أو 4 مليار دولار، وبالإضافة إلى الموازنة التشغيلية التي أقرها مجلس الوزراء للمؤسسة الوطنية للنفط، في حدود الـ35 مليار دينار ليبي، كل هذه مؤشرات إيجابية بأن الإنتاج النفطي سيرتفع نتيجة هذه المبالغ الضخمة التي رصدت لأجل إصلاح خطوط الإنتاج النفط، وهذا بدوره سيزيد من الإنتاج النفطي.

وأفاد قائلاً أن كل هذه المؤشرات تتطلب من المصرف المركزي التدخل للتخفيف من آلام ارتفاع أسعار السلع وأسعار الدولار أمام الدينار الليبي، وتخفيف أزمات المواطن الليبي.

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