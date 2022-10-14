“العكاري”: في هذه الأحوال سيعيد المصرف المركزي في تعديل سعر الصرف من جديد

أكد الخبير المصرفي “مصباح العكاري” في تصريح لبرنامج فلوسنا بأنه في حال بقاء سعر الدولار بـ 1:40 لا يمكن زيادة المرتبات أو منح ولا إعطاء منح الزوجة والأولاد وغيرها من المنح.

وتابع بالقول: توقيت سعر الصرف في الشهر الجاري سيجعل الحكومة تعيد النظر في سياسات الإنفاق، ويجعلها لا تطلق العنان في الصرف عندما كان الدولار بـ 5 دينار.

وأضاف بالقول: علينا اغتنام هذا الاستقرار وبعدنا عن البنك الدولي في توحيد البنك المركزي بأي ثمن وأن نجتمع بشكل مستمر لمتابعة الأحداث الاقتصادية محلية ودولية لمراجعة سعر الصرف.

وتابع قائلاً؛ اتفقنا بصفتنا لجنة تعديل سعر الصرف، على تقوية الدينار الليبي بنسبة لا تتجاوز ال6‎%‎ في كل مرحلة، ولكن بعد تعطل هذا الإجراء، استجدت ظروف تذبذب قوة الدولار أمام كل العملات العالمية .

وأضاف بالقول أن إنخفاض عرض النقود بنسبة 20‎%‎ عن ما كانت عليه في بداية تعديل سعر الصرف الأول بتاريخ 16-12-2020.

كما كشف بأن الركود الاقتصادي الحالي هو ركود يشهده العالم أجمع وليس محلّيًا فقط.

وأكد بالقول: اتخاذنا إجراء تعديل سعر الصرف في آواخر كان سببها العديد من الأمور السلبية منها، العجز في الميزانية وعجز المدفوعات وازدياد عرض النقود، ولكن بعد تعديل سعر الصرف أصبح العجز فائض.

وكشف بالقول: نحن على ثقة أن الإنتاج النفطي الليبي لن يقل عن مليون و400 برميل يوميًا في سنة 2023، من المفترض أن يكون إجمالي الإيرادات 110 مليار دينار.

وأكد أن تعديل سعر الصرف 4:26 للدولار الواحد يبقى تحت متابعة الظروف الاقتصادية على الأرض، فإذا تحسنت الظروف الاقتصادية سيعيد المصرف المركزي في تعديل سعر الصرف من جديد وتقوية الدينار الليبي.

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