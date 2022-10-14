أسعار الدولار والعملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الجمعة 14 اكتوبر 2022 في السوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الجمعة 14 اكتوبر 2022 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الجمعة 14 اكتوبر 2022م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية: الدولار الأمريكي – طرابلس 5.2675 دينار الدولار الامريكي – زليتن 5.2650 دينار الدولار الامريكي – بنغازي 5.2650 دينار الدولار الامريكي – مصراتة 5.2650 دينار حوالات دبي-تركيا – 5.3050 دينار اليورو – طرابلس = 5.15 دينار اليورو – بنغازي = 5.16 دينار الجنية الإسترليني 6.12 دينار الليرة التركية 0.28 دينار الدينار التونسي 1.65 دينار الجنية المصري 0.27 دينار الدينار الأردني 6.85 دينار كسر الذهب عيار 18 ب209.50 دينار كسر الذهب عيار 21 ب243.83 دينار كسر الذهب عيار 24 ب278.66 دينار ليرة ذهب عيار 21 وزن 8 جرام ب1950 دينار كسر الفضة 2.6 دينار دولار بشيك المصدق: – 5.39 دينار “التجارة والتنمية” – 5.38 “مصرف الوحدة” – 5.30 “مصرف الجمهورية” “تقريبي”. نسبة السحب للبطاقات = 2.60%

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