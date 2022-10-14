انخفاض في درجات الحرارة وفرصة لسقوط الأمطار على المنطقة الشمالية

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية إنه من المتوقع أن تشهد البلاد انخفاضا في درجات الحرارة اليوم مع تكاثر للسحب على أغلب مناطق الشمال واحتمال سقوط أمطار متفرقة تكون فرصها أفضل على المناطق الممتدة من بنغازي إلى الجبل الأخضر غدا السبت.

حالة الطقس في رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة:

تتكاثر السحب من حين إلى آخر مع احتمال بسيط لسقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا رعدية أحيانا، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، ودرجات الحرارة بين 24 و29 درجة.

حالة الطقس في الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد:

تتكاثر السحب بداية من مساء هذا اليوم مع سقوط أمطار متفرقة ومن المتوقع أن تكون جيدة يوم الغد على بعض المناطق الممتدة من بنغازي إلى الجبل الأخضر تصحبها خلايا رعدية، و الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على الساحل، ودرجات الحرارة بين 27 و33 درجة، وتسجل انخفاضا ملحوظا من مساء هذا اليوم.

حالة الطقس في الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة بين 31 و35 درجة، وتسجل انخفاضا من مساء اليوم خاصة على غدامس- الحمادة والجفرة.

حالة الطقس في الواحات- السرير- تازربو- الكفرة:

السماء صافية، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية، درجات الحرارة بين 30 و35 درجة.