“الخليج العربي للنفط”: تجهيز أحد الآبار المنتجة لـ 3000 برميل يوميّاً

الوطن|متابعات

أعلنت شركة الخليج العربي للنفط، انتهاءها من أعمال الربط للبئر (O-1-B) بالمنطقة (K AREA – 51)، والذي ينتج 3,000 برميل نفط يوميّاً.

وقالت الشركة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “بجهود حثيثة ومتواصلة وحدة صيانة الأنابيب بمنسقة الصيانة حقل النافورة، تنتهي من أعمال الربط واللحام والتوصيل للبئر (O-1-B) بالمنطقة (K AREA – 51)”

وأوضحت الشركة أن هذه الأعمال تأتي في إطار مخططات ومستهدفات لجنة إدارة الشركة ومساعيها لرفع الإنتاج النفطي.