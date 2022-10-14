اقتصاد

“الخليج العربي للنفط”: تجهيز أحد الآبار المنتجة لـ 3000 برميل يوميّاً

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|متابعات

أعلنت شركة الخليج العربي للنفط، انتهاءها من أعمال الربط للبئر (O-1-B) بالمنطقة (K AREA – 51)، والذي ينتج 3,000 برميل نفط يوميّاً.

وقالت الشركة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “بجهود حثيثة ومتواصلة وحدة صيانة الأنابيب بمنسقة الصيانة حقل النافورة، تنتهي من أعمال الربط واللحام والتوصيل للبئر (O-1-B) بالمنطقة (K AREA – 51)”

وأوضحت الشركة أن هذه الأعمال تأتي في إطار مخططات ومستهدفات لجنة إدارة الشركة ومساعيها لرفع الإنتاج النفطي.

الوسوم

الآبار الخليج العربي للنفط المؤسسة الوطنية للنفط النفط ليبيا

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الوطن الليبية

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