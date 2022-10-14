الجديد: تقارب بين الكبير والحبري بشأن تعديل سعر الصرف

الوطن|رصد

قال الخبير الاقتصادي، مختار الجديد، إن لديه معلومات من مصادر خاصة عن محاولات يقوم بها البعض لتقريب وجهات النظر بين محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس الصديق الكبير، ونظيره في البيضاء علي الحبري، حول تعديل سعر الصرف.

وأضاف الجديد أن الكبير غير معترض على الفكرة لكن لديه تحفظات حول بعض النقاط أبرزها، مستوى السعر الجديد ومقدار هذا التخفيض، وتثبيت سعر الدولار إلى الدينار، وضمانات باستمرار تدفق النفط، ومعالجة بعض المشاكل المتعلقة بتوحيد المصرف المركزي.

وذكر أن التوقعات تشير إلى أن نسبة التوافق عالية وأن سعر الصرف سيتم تخفيضه ولكن ليس في الموعد الذي حدده مجلس الإدارة لذلك، ومن المتوقع انعقاد جديد لمجلس الإدارة بحضور الصديق الكبير قريبا.