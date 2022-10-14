البدء بتنفيذ مشاريع توصيل مياه الشرب وربط شبكات الصرف الصحي بمدينة غريان

باشر جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق ببلدية غريان، العمل على تنفيذ خطوط مياه الصرف الصحي والغرف الرئيسية لبعض التجمعات السكنية، داخل مخطط المدينة وربطها بشبكة الصرف الرئيسية، بداية من التجمع السكاني بالقرب من مشفى غريان إلى الغرفة الرئيسية جهة الإشارة الضوئية تقاطع تيبستي، والخط الثاني يبدأ من معسكر السلخانة إلى المجمع الرئيسي في الإشارة الضوئية .

كما تواصل البلدية أعمال تنفيذ خطوط ووصلات مياه الشرب بمنطقة مروان بطول 800 متر.

وتركيب المواسير بخط مياه أولاد سالم بطول 600متر، والسقائف بطول 1000 متر، لايصال مياه الشرب إلى أغلب مناطق البلدية بطول يزيد عن 21 كيلو متر طولي .