وقع وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية “خالد المبروك “بصندوق النقد الدولي بمدينة واشنطن ,على النسخة التعديلية لاتفاق جدولة الدين المستحق لصالح دولة ليبيا مع وزير المالية ومحافظ البنك المركزي بجمهورية نيكاراغوا.

وتم الاتفاق على توقيع جمهورية نيكاراغوا تكفل استرجاع باقي الدين بشكل منتظم على اقساط نصف سنوية متساوية.

