الكبير يناقش مع صندوق النقد الدولي ومحافظي البنوك مستجدات وتطورات الاقتصاد العالمي

ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير مع رئيس صندوق النقد الدولي Kristalina Georgieva ومحافظي البنوك المركزية، مستجدات وتطورات الاقتصاد العالمي و اتجاهات أسعار الطاقة و التضخم، وتحديات التنسيق بين السياسة النقدية والمالية ،و تقييم آفاق الاستقرار المالي العالمي .

وتم ذلك خلال اجتماع (اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية) IMFC ، يوم الأمس بمقر صندوق النقد الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

كما صدر عن الاجتماع توصيات للحد من تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد العالمي وأدوار البنوك المركزية في تنفيذها.

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