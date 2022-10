إلى الإستثمار في ليبيا.. رجل أعمال تركي يوجه رسالة لنظرائه في تركيا والبلدان الأخرى

دعا رئيس مجموعة كرانفيل التركية مرتضى كرانفيل المستثمرين الأتراك إلى القيام بدور أكثر فاعلية في ليبيا، طالبا منهم ومن رجال أعمال في بلدان المنطقة للقيام باستثمارات أكثر في ليبيا.

وأعرب كرانفيل عن ثقته بالإمكانيات التي تتمتع بها ليبيا، مشيرا إلى ضرورة تحسين الانطباع المتشكل تجاه هذه البلاد المنفتحة على التعاون التجاري في جميع المجالات.

وأكد كرانفيل على ضرورة تنويع مصادر الدخل في ليبيا، معتبرا إياها بوابة اللعالم نحو إفريقيا وهي ستحتل مكانة مهمة للغاية في المستقبل.

ووصف رئيس مجموعة كرانفيل العلاقات بين تركيا وليبيا بأنها دخلت مؤخرا مرحلة نشطة للغاية، حيث تبرز مجموعته على المستوى الدولي بأنشتطها داخل ليبيا.

وتنفذ مجموعة كرانفيل عدد من الشاريع من خلال فروعها في طرابلس وبنغازي ومصراتة والبيضاء وزليتن وطبرق والزاوية.

