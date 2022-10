بحضور 190محافظ حول العالم “الكبير” يناقش تداعيات الازمة المالية العالمية على الاقتصاد العالمي و التنمية الاقتصادية

اجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير “اليوم الجمعة بحضور وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية “خالد المبروك”و190 محافظ و وزير مالية في 190 دولة من دول العالم.

حيث تم خلال الاجتماع مناقشة تداعيات الازمة المالية العالمية على الاقتصاد العالمي والتنمية الاقتصادية ،ودور صندوق النقد والبنك الدوليين في التخفيف من هذه التداعيات، تم ذلك في القاعة الدستورية بالعاصمة الأمريكية واشنطن لصندوق النقد والبنك الدوليين لسنة 2022.

