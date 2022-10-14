الكبير يبحث سبل توسيع مجالات الاستثمار مع جي بي مورغن

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، خلال اجتماعه مع نائب رئيس بنك جي بي مورغان دان زيليكو، تطوير العلاقة بين المصرفين وتوسيع مجالات العمل والمنتجات الاستثمارية.

وناقش الطرفان بالأمس بمقر مصرف «جي بي مورغان» في واشنطن، الوضع الاقتصادي العالمي والتغيرات في الأسواق المالية الدولية في ظل الأوضاع الجيوسياسية الدولية.

ويأتي اللقاء ضمن سلسلة الاجتماعات التي يجريها الكبير مع عدد من المسؤولين الماليين المشاركين في اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين التي انطلقت مطلع الأسبوع الخالي في العاصمة الأميركية واشنطن.