حزمة دعم لليبيا في مجال التدريب والتأهيل مقدمة من الأمم المتحدة

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن تقديم حزمة من برامج الدعم لليبيا في مجال التدريب والتأهيل، تشمل توفير الدعم لـ13 قسما للتدريب من خلال توفير المعدات المتخصصة.

جاء ذلك خلال اجتماع استعرض الشراكة مع ليبيا، والتقدم المحرز في دعم انتقال المركز الليبي الكوري إلى مركز ابتكار تقني يركز على فرص العمل الخضراء، حيث تعهد البرنامج بمواصلة دعم الجهود المبذولة في ليبيا لسد فجوة البطالة وتعزيز توفير سبل جديدة ومستدامة لكسب العيش من خلال القطاع الخاص وقطاع الأعمال الحرة.

وتشمل برامج الدعم تطوير المركز الوظيفي والتجاري، الذي يقدم تدريبا فيما يخص المهارات الشخصية والمشورة المهنية، بإضافة إلى برنامج المنح الصغيرة لدعم أكثر من 30 خريجا؛ لكي يتمكنوا من تحويل أفكارهم التجارية إلى حقيقة على أرض الواقع.