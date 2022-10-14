وزير الإسكان والتعمير يتعهد بإستكمال المشروعات المتوقفة بالجنوب

طرابلس 14 أكتوبر 2022 (وال)- تعهد وزير الإسكان والتعمير في حكومة الوحدة أبوبكر الغاوي، بالعمل على استمال بناء وتنفيذ المشروعات الإنمائية المتوقفة أو المتعثرة في مدن ومناطق الجنوب.

وأوضح موقع “منصة حكومتنا” على شبكة التواصل الاجتماعي، أن الغاوي أطلق تعهده هذا أثناء إلتقائه “وفدًا من أعيان وحكماء المنطقة الجنوبية، لمناقشة المشاكل التي تُعاني منها البلديات، وأنه أصدر تعليماته لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، لحلحلة العوائق أمام استكمال المشاريع بالمنطقة. (وال)

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