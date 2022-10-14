باتيلي يصل طرابلس لمباشرة مهام عمله كرئيس البعثة الأممية

وصل الممثل الخاص للأمين العام الرئيس الجديد لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، عصر الجمعة إلى العاصمة طرابلس، لتولي مهامه رسميا من داخل البلاد لقيادة جهود الوساطة ورئاسة البعثة الأممية.

وكان في استقبال باتيلي لدى وصوله إلى مطار معيتيقة الدولي وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التعاون الدولي والمنظمات عمر كتي، حيث اعرب الأخير عن ترحيب حكومة الوحدة الوطنية به ودعمها لمهمته وتقديم المساندة اللازمة وتذليل العقبات أمام مساعيه لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والمصالحة الوطنية وإقامة الانتخابات التشريعية والرئاسية في أقرب وقت ممكن.

ونقل كتي لباتيلي تحيات الدبيبة ووزيرة الخارجية والمجلس الرئاسي، مؤكدا دعمهم لجهوده وقيادته للبعثة الأممية خلال المرحلة المقبلة.

وخلال الأيام الماضية، أجرى باتيلي سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع كبار الدبلوماسيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك تمهيدا لمهمته الجديدة التي جرى تكليفه بها من قبل الأمين العام للأمم المتحدة مطلع سبتمبر الماضي.

ومن المقرر أن يستأنف باتيلي جهود الوساطة الحميدة ورعاية الحوار والعملية السياسية التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بين أطراف الأزمة الليبية.