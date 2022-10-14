بلدية سرت تناقش صيانة الطرق والمظهر المعماري للمدينة

عقد عميد بلدية سرت مختار المعداني اجتماعاً موسعاً في مقر البلدية لمناقشة الشكل والمظهر المعماري للمدينة فضلا عن صيانة المجمع الإداري القديم.

وناقش المجتمعون سبل حل مختنقات الطرق، وتم الاتفاق على أن يكون هناك نموذج نمطي تعتمده بلدية سرت حال تنفيذ أي مشروع.

وحضر الاجتماع وكيل ديوان البلدية، ومدير مصلحة الأملاك العامة بالمدينة، ومراقب الاقتصاد، ومنسق المرافق والإسكان، ومراقب المواصلات، ومدير مصلحة التخطيط العمراني، ومندوب عن جهاز التطوير، وآخر عن جهاز الإسكان، ورئيس جهاز الحرس البلدي المكلف.