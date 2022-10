أسعار النفط تتراجع وتُسجل خسائر أسبوعية

تراجعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات أمس الجمعة، حيث سجل الخام الأميركي خسائر أسبوعية بحوالي 7.6%.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 3.1% إلى 91.63 دولار للبرميل، مسجلة خسائر أسبوعية بنسبة 6.4%، في حين انخفض الخام الأميركي بنحو 3.9% عند 85.61 دولار للبرميل، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

وتخلت أسعار النفط عن نصف المكاسب التي سجلتها في الشهر الجاري هذا الأسبوع بفعل توقعات أوبك بشأن الطلب، كما خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب على النفط للعام الجاري والمقبل محذرة من ركود اقتصادي عالمي محتمل.

وتزامن مع هبوط الأسعار ارتفاع الدولار، إذ تخفض قوة العملة الأميركية الطلب على النفط من خلال جعل الوقود أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.

هذا وكشفت بيانات Baker Hughes أن منصات التنقيب عن النفط أضافت 8 منصات إلى 610 منصات هذا الأسبوع وهو أعلى مستوى منذ مارس آذار 2020.

