اعيان الجنوب في محاولة لأنعاشه يطالبون الحكومة بتنفيذ المشاريع المتوقفة

التقى وزير الاسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية أبوبكر الغاوي، وفداً عن أعيان المنطقة الجنوبية لمناقشة المشاكل التي تعاني منها البلديات، وشبكات الطرق المتهالكة ومشاريع شبكات الصرف الصحي، وبعض المشاريع المتوقفة بالمنطقة والمنفذة من قبل الشركات الصينية والتركية والتونسية، بالإضافة لاستحداث مشاريع جديدة خاصة بمدينة مرزق.

ووجّه الوزير تعليماته لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بضرورة لقاء الوفد والاستماع لمطالبه ودراستها والعمل على حلحلتها ضمن اختصاصات الجهاز وبما يحقق المصلحة العامة للمواطنين بالمنطقة.