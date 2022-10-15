“الكبير” يناقش إحداث التكامل بين السياسات النقدية والمالية

ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس “الصديق الكبير”مع الأمين العام للأمم المتحدة “انطونيو غوتيرس” ومدير عام صندوق النقد الدولي “كريستالينا جورجيفا” ، بحضور محافظي البنوك المركزية وممثلي المؤسسات الدولية، تجارب الدول للحد من تداعيات الازمة المالية العالمية، وآفاق الاقتصاد العالمي في ظل استمرار حالة عدم اليقين وتسارع ارتفاع معدلات التضخم.

كما تم مناقشة دور البنوك المركزية في التخفيف من حدة الازمة وإحداث التكامل بين السياسات النقدية والمالية ،و ذلك خلال الاجتماع السنوي للجنة الدولية للشؤون النقدية و المالية IMFC .

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