ليبيا تتجاوز نيجيريا في إنتاج النفط

الوطن / رصد

أظهر تقرير منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، أن ليبيا تفوقت على نيجيريا في إنتاج النفط في شهر سبتمبر الماضي.

وحلت ليبيا ثانية بعد أنجولا بين أكبر منتجي النفط في قارة أفريقيا، إذ ارتفع متوسط إنتاج النفط الخام الليبي إلى 1.152 مليون برميل يوميا، و1.184 مليون برميل يوميا لأنجولا.

ووفق تقرير “أوبك”، ارتفع إنتاج ليبيا في شهر سبتمبر بـ29 ألف برميل يوميا عن أغسطس.

ومع ذلك حافظت أنغولا على تصدرها قائمة أكبر المنتجين في إفريقيا تليها ليبيا، وفقا لتقرير صادر عن منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”.

ووفق التقرير “ارتفع إنتاج النفط الخام بشكل رئيسي في المملكة العربية السعودية ونيجيريا وليبيا والإمارات العربية المتحدة، بينما انخفض الإنتاج في العراق وفنزويلا وإيران”.

وأظهر التقرير ارتفاع إجمالي إنتاج النفط في الدول الـ13 الأعضاء لدى أوبك إلى 29.767 مليون برميل يوميا خلال سبتمبر، مقارنة مع 29.621 مليون برميل يوميا في الشهر السابق.