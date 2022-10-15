إجمالي المسجلين بمنظومة التأمين الصحي للمتقاعدين يتجاوز الـ 100 ألف

أعلن صندوق التأمين الطبي العام الخميس الماضي أن إجمالي المتقاعدين المسجلين بمنظومة التأمين الطبي بلغ 101285 متقاعد .

وجاء عدد المسجلين بالمنطقة الصحية الجنوبية 6411 متقاعد، وفي المنطقة الصحية الشرقية 6635 متقاعد، ومتقاعدي المنطقة الصحية الغربية 28879، والمنطقة الصحية الوسطى 9748، كما بلغ العدد بالمنطقة الصحية بنغازي 8657 وطرابلس 40955 شخص .

وأكد مسؤول الإعلام بالصندوق لتطبيق بكم الاخباري أن الصندوق قد باشر خلال شهر أكتوبر الجاري التصوير وإصدار البطاقات للمنتفعين بمدن بنغازي وسلوق واجدابيا والزاوية، إضافة إلى افتتاح مجمع العيادات بمنطقة القرضة سبها لتقديم الخدمات الصحية للمتقاعدين.