الحويج يعيد إعداد مذكرة تفاهم مع اليابان لزيادة الاستثمارات

ليبيا الاقتصادية

بحث وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج، خلال اجتماعه مع القائم بأعمال سفارة اليابان لدى ليبيا إمكانية إعداد مذكرة تفاهم مع اليابان لزيادة حجم الاستثمارات وتنويعها، تتضمن إنشاء مجلس رجال الأعمال الليبي الياباني.

وناقش المجتمعون، سبل تعزيز التعاون التجاري ومساهمة الشركات اليابانية في تنفيذ المشاريع الاستثمارية والمستهدفة بخطة حكومة الوحدة الوطنية، واكدالجويج أن الوزارة تقدم كل التسهيلات اللازمة للشركات والمستثمر الأجنبي للعمل بكل المناطق وتنفيذ مشاريع استثمارية في قطاعات الاقتصاد والصناعة والنفط والغاز والطاقة الشمسية.