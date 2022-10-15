اقتصاد

تباين أسعار العملات في السوق الموازية.. وارتفاع سعر الدولار

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|متابعة

تباينت أسعار صرف العملات الدولية الأكثر تداولًا مقابل الدينار الليبي بالسوق الموازية ،اليوم السبت، في مستهل تعاملات الأسبوع.

وارتفع سعر صرف الدولار بشكل طفيف إلى 5.26 دينار مقابل 5.25 دينار الخميس، حسب متداولين، في حين صعد سعر اليورو إلى 5.12 دينار من 5.11 دينار نهاية الأسبوع الماضي، وثبت الجنيه الإسترليني عند 6.12 دينار.

هذا وحافظت الليرة التركية على مستوى 0.28 دينار، والدينار التونسي على مستوى 1.65 دينار، وانخفض سعر كسر الذهب (عيار 18) إلى 206 دنانير مقابل 209 دنانير.

الوسوم

أسعار الصرف الدولار الدينار الليبي اليورو ليبيا

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الوطن الليبية

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