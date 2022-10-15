المانجا كعلف للحيوانات.. صعوبة التسويق تهدد زراعة المانجا المزدهرة بالجنوب

شهدت السنوات الأخيرة إزدهاراً في زراعة المانجا بالمناطق الجنوبية حتى أصبحت تتواجد بشكل ملحوظ في أسواق المدن الشمالية.

ويعتمد السوق المحلي على ثمار المانجا المستوردة من مصر والسوادن وبنسبة أقل من دول أمريكا الوسطى والجنوبية .

ويتدفق إنتاج الموسم من ثمار المانجا القادمة من مدن الجنوب كجالو والكفرة وتازربو والقطرون وسبها وذلك لتوفر الظروف المناخية الملائمة .

وأوضح الخبير بمركز البحوث الزراعية والحيوانية الشارف محمد أن هناك توسعاً في زراعة شجرة المانجا في أغلب المدن الجنوبية، مقدراً عدد أشجار المانجا المنتجة بنحو 800 ألف شجرة، منها حوالي 250 ألف شجرة بواحة الكفرة .

وأضاف الشارف بأن المنطقة الجنوبية تنتج أكثر من 250 ألف طن سنوياً من المانجا ومبيناً أن أهم الأنواع التي تتنج محلياً هي مانجو قلب الثور، والمانجو المسكية، والمانجو المحلية، والبوركينية الحمراء، والبوركينية الصفراء .

وأوضح الخبير الزراعي أن غياب الدعم الحكومي لمزارع المانجا وصعوبة تسويقها لاتساع الرقعة الجغرافية للبلاد دفع بالمزارعين إلى استخدام ثمار المانجا كعلف للحيوانات .