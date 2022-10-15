البرلمان الأوروبي يحذر ليبيا من التنقيب غير القانوني ويدعو إلى إلغاء مذكرة التفاهم فوراً

دعت اللجنة البرلمانية الاتحاد الأوروبي إلى عدم تنفيذ أي بند مدرج في الاتفاق الثنائي بين ليبيا وتركيا بشأن الهيدروكربونات والذي تم توقيعه في طرابلس في وقت سابق من هذا الشهر.

وجاء ذلك في سلسلة من التوصيات حول ليبيا والتي وافقت عليها لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي، التوصيات موجهة إلى المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وفي المجلس و إلى رئيس السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل .

وأضافت اللجنة البرلمانية للاتحاد الأوروبي أن اتفاقية الهيدروكربونات بين البلدين غير قانونية في المناطق الاقتصادية الخالصة لدول أخرى ، بما في ذلك مناطق قبرص واليونان حيث أثار إتفاق النفط والغاز ، الذي وقعه وزير الخارجية التركي وحكومة الوحدة الوطنية معارضة شديدة من اليونان ومصر وانتقادات من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة .

ووفقا للجنة البرلمانية فإن أعضاء البرلمان الأوروبي يطالبون السلطات الليبية بإلغاء مذكرة التفاهم فورا بين تركيا وليبيا لعام 2019 بشأن ترسيم حدود البحرية في البحر الأبيض المتوسط .

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