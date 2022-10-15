الصور يأمر بالتوقييف الاحترازي لمتهمين باختلاسات وفساد مالي

ليبيا الاقتصادية

أمرت النيابة العامة بحبس المراقب المالي في السفارة الليبية لدى جنوب أفريقيا وضبط وإحضار رئيس البعثة الحالي والسابق، بعدما حركت الدعوى العمومية في مواجهتهم بشأن قضايا فساد مالي.

وتم استجواب المراقب المالي من قبل النائب العام الصديق الصور، حيث تم إصدار أمر بحبس المتهم احترازياً والمضي في طلب استيفاء بقية الإجراءات؛ موجها الجهات المنية بالعمل على ضبط وإحضار بقية المتهمين المسجلة أسماؤهم بمدونة محضر تحقيق النيابة العامة.

هذا وفي وقت سابق أصدرت النيابة العامة قراراً بحبس رئيس بعثة ليبيا السابق لدى أوغندا خلال الفترة من سنة 2013 حتى سنة 2017، وذلك باتهامات تتعلق بالفساد المالي، بالإضافة إلى تعمَّد إلحاق الضرر بالمال العام.