الكبير يبحث سبل الاستفادة من منصة “بنى” للمدفوعات العربية

الوطن / متابعات

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مع رئيس مجلس الادارة لصندوق النقد العربي عبد الرحمن الحميدي سبل الاستفادة من منصة بنى للمدفوعات العربية.

وفي بيان صادر عن المركزي، ناقش اللقاء الذي عقد الجمعة في العاصمة الامريكية واشنطن، القضايا الاقليمية وتداعيات الازمة المالية العالمية على اقتصادات الدول العربية.

يذكر أن صندوق النقد العربي أطلق منصة «بنى» في فبراير العام 2020، وهي منصة دفع متعددة العملات تقدم خدمات المقاصة والتسوية بالعملات العربية والعملات الدولية، وتتوفر فيها شروط المقاصة وتسوية المعاملات المالية العربية البينية والمعاملات المالية بين الدول العربية والشركاء التجاريين الرئيسيين للدول العربية.