“المنفوخ” يطلع على التجارب التشغيلية لوحدات التوليد بمشروع غرب طرابلس الاستعجالي

توجه المدير العام للشركة العامة للكهرباء “عبدالحميد المنفوخ” بجولة تفقدية لمشروع غرب طرابلس الاستعجالي، رافقه في الجولة عدد من اعضاء مجلس الإدارة، محمود طبيقة سعد البدرى عادل حسين ومدير الإدارة العامة لمشروعات الإنتاج المهندس كمال ضو المدير العام أحمد رتيمه ومدير دائرة التخطيط محمد بوسويدر وإدارة المشروع الاستعجالي ٠

تم خلال الجولة الإطلاع على التجارب التشغيلية لوحدات التوليد بالمشروع الذي سوف يرى النور قريباً لدعم الشبكة الكهربائية.

والجدير بالذكر ان مشروع غرب طرابلس الاستعجالي يتكون من أربع وحدات توليد، كل واحدة تنتج 167,5ميجاوات ليكون إجمالي الطاقة التي سوف ينتجها المشروع 670ميجاوات ٠

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