حبس مدير فرع مصرف الصحارى السواني والموظف المسؤول عن معاملات المقاصَّة الإلكترونية لإستيلائهما على أموال عن طريق التزوير

طرابلس 15 أكتوبر 2022 (وال)- أمرت النيابة العامة بحبس مدير فرع مصرف الصحارى السواني، والموظف القائم على إنجاز معاملات المقاصَّة الإلكترونية بالفرع، حبسًا احتياطيًا لإستيلائهما على أموال عن طريق التزوير.

وبحسب مكتب النائب العام؛ فقد تولى نائب النيابة بمكتب النائب العام، مباشرة إجراءات التحقيق في واقعة استيلاء موظف المقاصَّة على (641 ) ألف دينار، واستيلاء مدير الفرع على (2) مليوني دينار بإستعمال صكوك مصرفية مصدَّقة طالها التزوير.

وأوضح المكتب أنه أمام قيام الأدلة الكافية على صحة الواقع وإثبات عناصر الجرائم التي يقع الواقع تحت طائلتها، فقد انتهى المحقق إلى الأمر بحبسهما احتياطيًا على ذمة القضية. (وال)

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