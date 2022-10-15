وفد من وزارة العمل والتأهيل يزور مركز بيت الخبرة للتأهيل الشامل والادماج الصناعي المهني والتقني بشركة سوكومنين الصناعية

قام وفد وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية المشارك بالمنتدى بزيارة معاينة وتعاون لمركز بيت الخبرة للتأهيل الشامل والادماج الصناعي المهني والتقني بشركة سوكومنين الصناعية، حيث كان في استقبالهم رئيس مجلس إدارة الشركة ومدير عام مركز بيت الخبرة “نصر الفارسي” والطاقم الإداري والهندسي بشركة.

كما تمت مناقشة آليات التعاون في مجال التدريب والتكوين المهني في وفق تخصصات الصناعات الحديدية الثقيلة كالهياكل والصهاريج والخزانات ومحطات الضخ وتحلية المياه والصناعة البتروكيميايية ومحطات توليد الطاقة الكهربائية ومصانع الأسمنت والحديد والأسمنت وايضا مجالات اللحام ومراقبة الجودة اللحام، وتشكيل الانابيب والطلاء الصناعي وغيرها.

وأيضاً تم الإتفاق على استمرار التنسيق لضمان تفعيل التعاون المشترك بين وزارة العمل والتأهيل وبيوت الخبرة العربية والاقليمية والدولية للارتقاء بمفاهيم التدريب والتأهيل المهني وَرفع كفأة العاملين في القطاعات الصناعية والخذمية والانتاجية في دولة ليبيا.

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