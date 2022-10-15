الإدارة العامة لصناعات النفطية بالمؤسسة الوطنية للنفط تبحث نشاطات معهد النفط فيما يخص الأمن والصحة والسلامة والبيئة والتصنيع

طرابلس 15 أكتوبر 2022 (وال)- عقدت الإدارة العامة لصناعات النفطية بالمؤسسة الوطنية للنفط الخميس بالمقر الرئيسي للمؤسسة بطرابلس، اجتماعًا فنيًا موسعًا مع مسؤولي معهد النفط الليبي.

وبحث الاجتماع نشاطات المعهد فيما يخص الأمن والصحة والسلامة والبيئة والتصنيع والمعلومات الفنية وتقنية المعلومات والحاسب الآلي، ومناقشة أهم المشاريع المنجزة والخدمات والدراسات المعملية والمكمنية المنفذة.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على دعم معهد النفط الليبي، ليتسنى له تقديم الخدمات لشركات القطاع، وتغطية كافة البحوث العلمية المساندة للصناعة النفطية، باعتباره أحد الأذرع الفنية والاستشارية الأساسية للمؤسسة ولشركات القطاع. (وال)

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