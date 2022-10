“المبروك” والكبير” يشاركان في الاجتماع السنوي العام لمجموعة البنك وصندوق النقد الدولي للعام 2022

شارك وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية “خالد المبروك “يوم الجمعة بالقاعة الدستورية بواشنطن ,في الاجتماع السنوي العام لمجموعة البنك وصندوق النقد الدولي للعام 2022,مع محافظ مصرف ليبيا “الصديق الكبير” ووزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من مختلف انحاء العالم.

وتم خلال الاجتماع استعراض مجريات الاقتصاد العالمي والازمات المتعاقبة التي اثرت فيه وأدت الى تراجع ملحوظ في النمو الاقتصادي بجميع أنحاء العالم ،واتخاد اهم القرارات بشأن الموضوعات المضمنة بجداول أعمال مجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين ودورهم في معالجة الأزمات الاقتصادية وتصحيح أوضاع الاقتصاد العالمي.

كما جاء من ضمن هذه القرارات بأن يتم اعتماد التقارير السنوية والقوائم المالية وتقارير مراجعي الحسابات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ,وكذلك إعتماد الميزانية التسييرية للسنة المالية 2023م.

