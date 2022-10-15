اقتصاد

الكونغو برازافيل تتعهد بسداد القرض الممنوح لها من دولة ليبيا في المواعيد المحددة

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

واشنطن 15 أكتوبر 2022 (وال)- تعهّد وزير المالية بجمهورية الكونغو برازافيل، إالتزام بلاده بسداد القرض الممنوح له من دولة ليبيا وفقًا للمواعيد المحددة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير المالية في حكومة الوحدة خالد المبروك السبت،  مع الوزير الكونغولي والوفد المرافق له على هامش الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين للعام 2022 م المنعقدة بمدينة واشنطن، وفقًا لما نشرته الصفحة الرسمية لوزارة المالية عبر حسابها بموقع فيسبوك.

وأكد المبروك خلال الاجتماع على ضرورة إلتزام الجانب الكونغولي بسداد كافة أقساط القرض في مواعيدها المحددة. (وال)

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وكالة الانباء الليبية وال

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