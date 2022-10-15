النيابة العامة تأمر بحبس مدير مركز الكشف عن حالات الاشتباه بفايروس كورونا بباطن الجبل وتيجي وعدد من موظفين تابعين لوزارة الصحة

كشف نائب النيابة بمكتب النائب العام، واقعات البلاغ المرفوع من ديوان المحاسبة في مواجهة: مدير مركز الكشف عن حالات الاشتباه بفايروس كورونا (فلترة باطن الجبل)؛ ومدير إدارة الشؤون الإدارية بمركز العزل الصحي – تيجي؛ وموظفين تابعين لوزارة الصحة.

وذلك على خلفية إساءة استعمال سلطات الوظيفة المسندة إليهم بغية تحقيق منافع غير مشروعة لأنفسهم؛ ووضعهم، أثناء ممارسة مهامهم، وثائق مزورة في كليتها؛ فنهضَ الدليل على توجُّه سلوك المتهمين نحو إدراج بيانات على خلاف الحقيقة، حيث تمثَّلت في تزوير بيانات العاملين في مركز الكشف عن حالات الاشتباه بفايروس كورونا؛ فتحصَّلوا على مزايا وظيفية ومالية بسبب تلك البيانات المزوَّرة، بلغت ستمائة وأربعين ألف دينار.

وكذلك بفراغ النيابة العامة من إجراءات جمع الأدلة؛ وتكشُّف صحة نسبة الواقعات المجرَّمة إلى المتهمين؛ أَمَرَ المحقق بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق.

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